Festival de l'éducation interculturelle de Haute Loire Lycée professionnel Auguste Aymard Espaly-Saint-Marcel, mercredi 3 avril 2024.

Festival de l’éducation interculturelle de Haute Loire Rencontre entre Arezki AMAZOUZ et les élèves du lycée professionnel Mercredi 3 avril, 09h30 Lycée professionnel Auguste Aymard

Début : 2024-04-03T09:30:00+02:00 – 2024-04-03T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-03T09:30:00+02:00 – 2024-04-03T11:30:00+02:00

Ce témoin exceptionnel viendra raconter son parcours de vie de son enfance pendant la guerre d’Algérie à son travail d’ouvrier dans la plus grande entreprise française, Renault Billancourt…

Dans le cadre de la lutte contre le racisme et les discriminations, Arezki Amazouz, témoin de Paroles d’Hommes et de Femmes, vient narrer son parcours de vie de sa Kabylie de naissance à la France. La rencontre interactive de deux heures permet aux jeunes de mieux appréhender les parcours migratoires, de développer une ouverture culturelle et d’engager des discussions sur la lutte contre le racisme dans le cadre des festivals Dilcrah.

Lycée professionnel Auguste Aymard Espaly-Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Paroles d’Hommes et de Femmes