Festival de lecture à voix haute L’espace culturel, 22 janvier 2022, Mecé.

Festival de lecture à voix haute

le samedi 22 janvier 2022 à L’espace culturel

**RDV à l’espace culturel pour des lectures de :** – Constance JOLY pour _Over the rainbow_ paru en janvier 2021, lauréat du prix Orange du livre 2021. – Julie BONNIE pour _Je te verrai dans mon rêve_ paru en mars 2021. —————— **Retrouvez aussi à la salle des Vieilles Tour :** – Carole MARTINEZ pour _Les roses fauves_ paru en août 2020, roman sélectionné pour le prix Goncourt 2020. Elle a reçu en 2011 le prix Goncourt des lycéens pour un autre roman. – Wilfried N’SONDE pour _Femme du ciel et des tempêtes_, paru en aout 2021 et sélectionné pour le prix Summer 2022. – Étienne KERN pour _Les envolés_ paru en août 2021 et sélectionné pour les prix Femina et Renaudot 2021. – Maud VENTURA pour _Mon mari_, paru en aout 2021, et sélectionné pour les prix Stanislas du premier roman, Médicis, Flore et Décembre 2021.

Des lectures à voix haute d’extraits de romans réalisées par l’auteur(e) accompagné(e) d’un(e) comédien(ne) et d’un(e) musicien(ne) professionnel(le)s dans différents lieux de la commune

L’espace culturel Rue des écoles Mecé Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:00:00;2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:00:00