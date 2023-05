Festival de l’économie engagée Les Canaux, 1 juin 2023, Paris.

Du jeudi 01 juin 2023 au dimanche 25 juin 2023 :

.Tout public. gratuit

Les conférences et projections sont sur inscription

Du 1er au 25 juin, le Festival des Canaux revient avec un mot d’ordre : “Moins, mais mieux”.

Durant tout le mois de juin, rendez-vous à la Maison des Canaux pour explorer le concept de sobriété et découvrir une multitude d’alternatives vertueuses pour répondre à nos besoins essentiels.



AU PROGRAMME :

Du vendredi au dimanche : Exposition immersive « L’appart du Futur ». À quoi ressemblera notre quotidien dans le futur ? C’est ce que nous vous invitons à découvrir lors d’une déambulation dans un appartement T2 reconstitué au RDC de la Maison des Canaux.

Les samedis & dimanches : Marché des commerçants engagés et animations pour petits et grands.

Les jeudis soirs : Conférences et apéro-débats (sur inscription)

1er juin – Conférence d’inauguration & buvette : Décroissance, sobriété, “Moins, mais mieux”… ce que proposent les économies solidaires et innovantes avec Florentin Letissier, Adjoint à la Maire de Paris, Marie Vernier, Déléguée générale du Labo de l’ESS et Gabriel Malek, Président d’Alter Kapitae – Sur inscription

8 juin – Apéro-débat : Les besoins dits “essentiels” sont-ils les mêmes pour tout le monde ? avec Hélène Binet (MakeSense x Paumé.e.s dans ma sobriété), Nicolas Bouteloup (Faire Philo), Lumir Lapray militante climat et égalité des chances, ex-candidate aux législatives – animé par la Maison de l’intelligence collective – Sur inscription

15 juin – Conférence & buvette : Zéro déchet, seconde main, reconditionnement… ces nouvelles tendances sont-elles réellement durables ? avec Juliette Quef, Présidente de Vert le média, Morgane Le Hir, co-fondatrice de Tout day, Célia Rennesson, fondatrice du Réseau Vrac – Sur inscription

22 juin – Apéro-débat : En faut-il peu pour être heureux ? Les jeunes redéfinissent le bonheur avec Gabriel Mazzolini (Les Amis de la Terre / Alternatiba), Imen Ghattassi (Académie du climat / Strata) et le collectif Banlieue Climat – animé par la Maison de l’intelligence collective – Sur inscription

Le samedis soirs : Festivités & projections de films

3 juin : fête des voisins avec la Mairie du 19e et Les Pépites du 19e, média local & enthousiaste

10 juin : projection-débat du film “La Brigade extraordinaire” – Sur inscription

17 juin : projection-débat du film “De grandes espérances” – Sur inscription

24 juin : fanfare et soirée de clôture avec le Point Éphémère

Infos

– Pendant tout le festival, un traiteur et une buvette seront présents sur la terrasse, vous pourrez ainsi profiter d’une sélection de boissons et de plats préparés avec des ingrédients frais et de qualité ! – Evénement GRATUIT et ouvert à tous·tes (les conférences et projections sont accessibles sur inscription)- Retrouvez toute la programmation & les liens d’inscriptions : https://lescanaux.com/…/festival-de-leconomie-engagee…/

Les Canaux 6 quai de la Seine 75019 Paris

Contact : https://lescanaux.com/les-canaux-initiatives/festival-de-leconomie-engagee-2023/ https://www.facebook.com/lescanaux https://www.facebook.com/lescanaux https://lescanaux.com/les-canaux-initiatives/festival-de-leconomie-engagee-2023/

Les Canaux