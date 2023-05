Le Breizh-Truck au fil de l’eau Festival de l’eau Montesson Catégories d’Évènement: Montesson

Montesson, la ville aux trois festivals, ça continue ! Une programmation extrêmement riche vous attend le samedi 3 juin, de 10h à 18h à l’occasion de la 3e édition du Festival de l’Eau. Des animations gratuites sur le thème de l’eau : découverte du paddle pour les adultes, stand de matelotage et d’autres surprises vous attendent. Démonstrations et ateliers pour les enfants : Baptême de voile pour les enfants à partir de 8 ans, jeux aquatiques, ateliers créatifs et de la sculpture sur bois. Artisanat local et produits du Terroir : De 10h à 18h, une vingtaine d’exposants seront présents, boulevard Robert Laforge, afin de vous offrir un Marché Artisanal d’été au doux parfum de vacances. Le Breizh-truck et autre restauration : Toute la journée, vous aurez accès à un éventail de propositions culinaires et d’un espace de restauration à discrétion. Comment s’y rendre ? Transport : Parking proche

Accès bus : lignes B – arrêts Ferdinand Buisson / Centre Commercial Carrefour

Accès RER : RER A – gare Sartrouville puis bus

Accès train : Depuis Paris Saint-Lazare (Transilien ligne L) – gare de Sartrouville puis bus Festival de l’eau Boulevard robert Laforge 95360 Montesson Montesson 78360 La Borde Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.montesson.fr/Accueil/16/5323 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

