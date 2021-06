Hénon Hénon Côtes-d'Armor, Hénon Festival de l’autonomie au jardin Hénon Hénon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Hénon Côtes d’Armor Hénon Oasis de biodiversité. 10 jours d’exception, en compagnie de plus d’une trentaine de conférenciers, auteurs, professionnels, experts pour : faire grandir votre autonomie alimentaire, contribuer à la préservation de la biodiversité,

https://oasis-des-3-chenes.learnybox.com/festival-autonomie-au-jardin/?aff=f83faj&cpg=xkzzf2w

Inscription gratuite obligatoire. Evénement 100% en ligne.

