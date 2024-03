Festival de l’artisanat dans le 12ème, jeudi 28 mars 2024.

Du jeudi 28 mars 2024 au mardi 30 avril 2024 :

.Public adultes. gratuit sous condition

Certains ateliers seront payants mais les expositions seront en accès libre

Le Claje et les associations partenaires mettent à l’honneur le savoir faire et les métiers des artisan-e-s locaux.

Pour cette quatrième édition, le Festival de l’Artisanat Ethique et inclusif, propose une série d’évènements pour tous les publics du 28 mars au 30 avril 2024.

Expositions

Ateliers et stages

Visites et sorties

La soirée d’ouverture

Ne loupez pas la soirée d’ouverture du Festival

le jeudi 28 mars à 18h00

Au CPA Bessie Smith

L’occasion de découvrir les artistes du festival, mais également l’exposition des étudiant.e.s de l’école Boulle en exclusivité.

La soirée sera ponctuée d’ateliers pour les petit·e·s et les grand·e·s et se terminera par un concert de Marcel Samba et un DJ Set de Gossi.

Entrée libre // Tout public

Le marché des créateur.trice.s

Un marché en format nocturne avec des exposant·e·s issus de notre association ou du quartier.

Vendredi 5 avril 2024 dès 17h00

à la salle de spectacle de la Camillienne

12 rue des Meuniers , 75012 PARIS

Gratuit / Tout public

Les évènements auront lieu sur les sites des différents partenaires. Par ailleurs des sorties et visites d’ateliers seront également proposées.

Contact : https://claje.asso.fr/festival-de-lartisanat/ festivaldelartisanat@gmail.com

CLAJE