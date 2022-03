Festival de l’artisanat CPA Bessie Smith Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival de l’artisanat ATELIERS / EXPOSITIONS / RENCONTRES / VISITES Du 28 mars au 30 avril 2022. Le CLAJE et les associations partenaires mettent à l’honneur le savoir faire et les métiers des artisan-e-s locaux. Pour cette seconde édition, le Festival de l’Artisanat Ethique et Inclusif, propose une série d’événements pour tous publics. création textile / initiation / ateliers / visite / céramique / broderie / exposition / rencontre / photo CPA Bessie Smith 19 rue Antoine Julien Hénard Paris 75012 Contact : 0140020660 reuilly@claje.asso.fr https://claje.asso.fr/category/festival-de-lartisanat/ https://www.facebook.com/Festival-de-lartisanat-102164721955370 Date complète : CLAJE

