Festival de l’Art Postal Houtaud, 12 mars 2022, Houtaud. Festival de l’Art Postal Rue de la Grande Oie Espace partagé La tAntative Houtaud

2022-03-12 – 2022-03-13 Rue de la Grande Oie Espace partagé La tAntative

Houtaud Doubs EUR 0 0 Organisé par l’Association de l’Atelier (CH), en partenariat avec l’Association Tant’a.

Festival autour de l’art postal/mail art. Au programme :

– Exposition MailArtsist @t Residence : plus de 500 missive échangées par 65 mail artistes.

– Ateliers autour de l’art postal avec une dizaine d’intervenants (sur inscription).

