Festival de l’Art et la matière : Exposition de Pauline Fleuret Le Grand-Serre Le Grand-Serre Catégories d’évènement: Drôme

Le Grand-Serre

Festival de l’Art et la matière : Exposition de Pauline Fleuret Le Grand-Serre, 22 mai 2022, Le Grand-Serre. Festival de l’Art et la matière : Exposition de Pauline Fleuret Le Grand-Serre

2022-05-22 – 2022-06-12

Le Grand-Serre Drôme Le Grand-Serre Dans le cadre du Festival de l’Art et la matière,

Du samedi 28 mai au dimanche 12 juin

Inauguration générale du Festival le samedi 28 Mai à 11h à la maison Quarrée de Moras en Valloire Le Grand-Serre

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Le Grand-Serre Autres Lieu Le Grand-Serre Adresse Ville Le Grand-Serre lieuville Le Grand-Serre Departement Drôme

Le Grand-Serre Le Grand-Serre Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-serre/

Festival de l’Art et la matière : Exposition de Pauline Fleuret Le Grand-Serre 2022-05-22 was last modified: by Festival de l’Art et la matière : Exposition de Pauline Fleuret Le Grand-Serre Le Grand-Serre 22 mai 2022 Drôme Le Grand-Serre

Le Grand-Serre Drôme