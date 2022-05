Festival de l’art de la matière : Exposition de sculptures et de peintures Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drôme

Festival de l’art de la matière : Exposition de sculptures et de peintures Châteauneuf-de-Galaure, 28 mai 2022, Châteauneuf-de-Galaure. Festival de l’art de la matière : Exposition de sculptures et de peintures Prieuré de charriere 1125 route charrière Châteauneuf-de-Galaure

2022-05-28 – 2022-06-12 Prieuré de charriere 1125 route charrière

Châteauneuf-de-Galaure Drôme Châteauneuf-de-Galaure Ne ratez pas cette exposition; Deux artistes : Jacques Delarche, sculpteur, et Didier Prost, peintre au couteau. spectacleacharriere@gmail.com +33 7 67 87 22 01 http://www.charriere-spectacle.com/ Prieuré de charriere 1125 route charrière Châteauneuf-de-Galaure

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-de-Galaure Adresse Prieuré de charriere 1125 route charrière Ville Châteauneuf-de-Galaure lieuville Prieuré de charriere 1125 route charrière Châteauneuf-de-Galaure Departement Drôme

Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-de-galaure/

Festival de l’art de la matière : Exposition de sculptures et de peintures Châteauneuf-de-Galaure 2022-05-28 was last modified: by Festival de l’art de la matière : Exposition de sculptures et de peintures Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure 28 mai 2022 Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Châteauneuf-de-Galaure Drôme