Festival de l’Adolescent à RIOZ (70) MFR de RIOZ Rioz, vendredi 5 avril 2024.

Festival de l’Adolescent à RIOZ (70) Le festival de l’adolescent est une journée consacrée à toutes les thématiques autour des jeunes de 12 à 20 ans. Vendredi 5 avril, 10h30 MFR de RIOZ

C’est le rassemblement d’associations et de professionnels, d’adolescents, de parents, de personnalités, d’acteurs locaux désireux de partager et d’échanger autour des questions liées à l’adolescence.

De nombreux partenaires dont la MSA de Franche-Comté s’associent à l’équipe de la MFR pour proposer une journée organisée par et pour les adolescents. Cet évènement se tiendra le vendredi 5 avril 2024 pour la seconde édition.

Au programme : jeux, escape-game, stands d’information, projets, orientation, atelier photo, atelier selfies, atelier réalité virtuelle, tables rondes …

Les services Prévention des Risques Professionnels et Vie Institutionnel de MSA de Franche-Comté proposeront un circuit sur les risques et les conséquences de la consommation d’alcool au volant et une « roue de la fortune » pour mieux connaitre les services de la MSA et le rôle de ses élus.

MFR de RIOZ 23 rue Charles de Gaulle 70190 RIOZ Rioz 70190 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

