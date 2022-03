Festival de l’ADEC 56 Théâtre des Amateurs Josselin Josselin Catégories d’évènement: Josselin

Josselin Morbihan Participez à cette 38ème édition du festival de théâtre de l’ADEC 56 ! Découvrez le programme complet du festival sur le site internet de l’ADEC 56 : www.adec56.org

Participez à cette 38ème édition du festival de théâtre de l'ADEC 56 ! Découvrez le programme complet du festival sur le site internet de l'ADEC 56 : www.adec56.org

Le festival de théâtre, c'est 4 jours de fête du théâtre. Bien sûr, vous avez rendez-vous dans les salles de théâtre pour découvrir des spectacles des troupes du Grand-Ouest, mais pas que : Le Festival c'est aussi des spectacles à domicile, en jardin, en lieux atypiques… une journée de théâtre jeunes, du théâtre en chantier, des impromptus et autres performances… Alors avis aux amateurs, c'est le moment de suggérer votre participation ! Appel à ateliers "jeunes" le 27 Mai.

