Festival de la Voyance,du Bien-être et de l’Artisanat salle camille pagé de chatellerault Châtellerault, samedi 9 mars 2024.

Festival de la Voyance,du Bien-être et de l’Artisanat salle camille pagé de chatellerault Châtellerault Vienne

L​es 9 et 10 Mars Salle Camille Pagé à Chatellerault en exclusivité ,venez découvrir l’univers de la Voyance,de la litho-thérapie,des soins , eft, tatouages et autres

S​eront présent sur ce Festival une vingtaine d’exposants ,venant de toutes la régions Nouvelle-Aquitaine .

R​estauration et buvette sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 21:00:00

salle camille pagé de chatellerault 12 avenue camille pagé

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine loeildhorus@yahoo.fr

L’événement Festival de la Voyance,du Bien-être et de l’Artisanat Châtellerault a été mis à jour le 2024-02-07 par ACAP