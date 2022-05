Festival de la Voix verte Betz, 24 septembre 2022, Betz.

Festival de la Voix verte Betz

2022-09-24 11:00:00 – 2022-09-24 23:00:00

Betz 60620 Betz

Le concept de cet événement ?

Réunir des artistes locaux, un marché de producteurs et d’artisans, des associations et des bénévoles pour obtenir une ambiance festive et conviviale.

Le tout gratuitement pour le public !

Retrouvez donc notre équipe le samedi 24 septembre 2022 de 11h à 23h sur la voie verte à Betz pour une nouvelle édition pleine de sons.

Le concept de cet événement ?

Réunir des artistes locaux, un marché de producteurs et d’artisans, des associations et des bénévoles pour obtenir une ambiance festive et conviviale.

Le tout gratuitement pour le public !

Retrouvez donc notre équipe le samedi 24 septembre 2022 de 11h à 23h sur la voie verte à Betz pour une nouvelle édition pleine de sons.

festivaldebetz@gmail.com https://festival-voixverte.jimdofree.com/

Le concept de cet événement ?

Réunir des artistes locaux, un marché de producteurs et d’artisans, des associations et des bénévoles pour obtenir une ambiance festive et conviviale.

Le tout gratuitement pour le public !

Retrouvez donc notre équipe le samedi 24 septembre 2022 de 11h à 23h sur la voie verte à Betz pour une nouvelle édition pleine de sons.

ccpv

Betz

dernière mise à jour : 2022-05-17 par