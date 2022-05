Festival de la Voix 2022 – Concert du Choeur “Acad’Ô Choeur” Eglise de Saint-Savinien Saint-Savinien Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Dans le cadre du Festival de la Voix 2022, le Chœur de jeunes “Acad’Ô Chœur est mis à l’honneur ! Sous la direction de Mathias CHARTON, chef de chœur et la pianiste Hélène BONNET, le chœur, composé de 44 jeunes chanteurs, interprète des œuvres entonnés dans plusieurs langues pour traverser quatre continents tout en les agrémentant de percussions corporelles et petites chorégraphies. Lieu : Eglise de Saint-Savinien Date & Horaire : Vendredi 13 mai à 20h30 Tarifs : Adultes : 10 euros / De 6 à 12 ans : 5 euros Réservation : 05.46.32.65.43 – Billetterie sur place

Le Chœur de jeunes “Acad’Ô Chœur mis à l’honneur pour ce Festival de la Voix 2022 avec 44 jeunes chanteurs sur scène sous la direction de Mathias CHARTON, chef de chœur et la pianiste Hélène BONNET ! Eglise de Saint-Savinien Eglise de Saint-Savinien 17350 Saint-Savinien Saint-Savinien Saint-Savinien Charente-Maritime

