Festival de la Voix 2022 – Concert de gala Salle polyvalente PONS Catégorie d’évènement: Pons

Festival de la Voix 2022 – Concert de gala Salle polyvalente, 14 mai 2022, PONS. Festival de la Voix 2022 – Concert de gala

Salle polyvalente, le samedi 14 mai à 20:30

Concert de gala à l’occasion du Festival de la Voix 2022. Le chœur du Donjon de Pons invite le chœur d’hommes « Voxitanie » venu des Pyrénées. Dirigé par René VERGEZ, le choeur d’hommes « Voxitanie » est composé d’un groupe d’amis du sud-ouest réuni pour interpréter des chants en plusieurs langues (français, occitan, basque, espagnol, anglais) tout en revendiquant leur identité forte, leur amour du pays mais aussi le goût du voyage avec des chants de différents pays. Le Chœur du Donjon de Pons se produira également en chœur d’hommes et en chœur mixte avec un répertoire riche et varié. Lieu : Salle Polyvalente de Pons Date & Horaire : Samedi 14 mai à 20h30 Tarifs : Adultes : 10 euros / Gratuit pour les moins de 16 ans Réservation : 05.46.48.25.30 et sur HelloAsso ([www.helloasso.com/associations/arts-et-spectacles-en-haute-saintonge/evenements/concert-de-gala-festival-de-la-voix](http://www.helloasso.com/associations/arts-et-spectacles-en-haute-saintonge/evenements/concert-de-gala-festival-de-la-voix))

Tarifs : Adultes : 10 euros / Gratuit pour les moins de 16 ans

Concert de gala à l’occasion du Festival de la Voix 2022. Le chœur du Donjon de Pons invite le chœur d’hommes « Voxitanie » venu des Pyrénées. Salle polyvalente Place de l’Europe , 17800 PONS PONS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Pons Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Place de l'Europe , 17800 PONS Ville PONS lieuville Salle polyvalente PONS

Salle polyvalente PONS https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pons/

Festival de la Voix 2022 – Concert de gala Salle polyvalente 2022-05-14 was last modified: by Festival de la Voix 2022 – Concert de gala Salle polyvalente Salle polyvalente 14 mai 2022 Pons Salle polyvalente PONS

PONS