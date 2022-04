Festival de la Voix 2022 – Concert chorales Salle polyvalente PONS Catégorie d’évènement: Pons

Le concert chorales clôturera ce festival de la Voix 2022. Plusieurs chœurs se succèderont sur la scène : – Le chœur de jeunes « Acad’Ô Chœur » – Le chœur d’hommes des Pyrénées « Voxitanie » – Le Chœur du Donjon de Pons (choeur d’hommes et choeur mixte) – Les Baladins de l’Antenne de Matha – La Chorale Cant’Océa de Royan – La Chorale la Mi-Voix de Saint-Georges de Didonne Lieu : Salle Polyvalente de Pons Date & Horaire : Dimanche 15 mai à 14h30 Tarifs : Adultes : 10 euros / Gratuit pour les moins de 16 ans Réservation : 05.46.48.25.30 et sur HelloAsso ([www.helloasso.com/associations/arts-et-spectacles-en-haute-saintonge/evenements/concert-chorales](http://www.helloasso.com/associations/arts-et-spectacles-en-haute-saintonge/evenements/concert-chorales))

Le concert chorales clôturera ce festival avec 200 choristes et plusieurs choeurs dont le Chœur académique de jeunes « Acad’Ô Chœur » Salle polyvalente Place de l’Europe , 17800 PONS PONS

