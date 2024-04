Festival de la Vézère Sing’in Corrèze Apollo5 & choeurs d’enfants Halle Huguenot Uzerche, jeudi 16 mai 2024.

Pour la 9e année consécutive, le Festival de la Vézère renouvellera en 2024 ses actions d’éducation artistique et culturelle avec le célèbre ensemble vocal anglais APOLLO5.

Près de 500 jeunes corréziens, de 8 à 14 ans (re)découvriront le chant choral grâce à des ateliers dynamiques et pédagogiques mêlant exercices vocaux, percussions corporelles, gestion du souffle… le tout en anglais et guidés par des artistes internationaux !

Avec les écoles d’Uzerche et de Beyssac, les collèges de Lubersac et d’Uzerche.

Au programme « Origins »

• Hildegard von Bingen William Byrd Claude Debussy Jacques Brel Paul Smith Clean Bandit feat. Zara Larsson Michael Bublé Björk…

Ouverture des réservations le 18 avril 2024 renseignements au 05 55 23 25 09. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:30:00

fin : 2024-05-16

Halle Huguenot Allée de la Papeterie

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@festivaldelavezere.com

