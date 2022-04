Festival de “La Vallée” Neuvic, 1 juin 2022, Neuvic.

Festival de “La Vallée” Neuvic

2022-06-01 – 2022-06-01

Neuvic Dordogne Neuvic

10h Échanges de pratiques : 1er temps de réflexion sur la façon dont les personnes (les jeunes) prennent part aux projets mis en place avec les associations socio-culturelles du territoire. En présence d’Aline Rossart chargé de mission « droits culturels des personnes » à la Ligue de l’Enseignement Nouvelle-Aquitaine et Thomas Visonneau metteur en scène.

16h Traces de parcours COTEAC : Chansigne, expo, vidéo, une après-midi présentée par des habitants pour des habitants.

17h « Lettres que je voudrais t’écrire » : Lectures à voix hautes par des habitantes, de lettres d’adolescents, matière sensible du spectacle « Lettres à plus tard » de la Cie du Tout Vivant – Thomas Visonneau.

18h30 Débat

Quels parcours pour 2023 ? Votre avis nous intéresse !

Toute la journée, gratuit, Château de Neuvic.

CRAC 05 53 08 05 44

+33 5 53 08 05 44

