Festival de la Vallée Montrem Montrem Catégories d’évènement: Dordogne

Montrem

Festival de la Vallée Montrem, 29 mai 2022, Montrem. Festival de la Vallée Stade Les Parrauds Montrem

2022-05-29 15:00:00 – 2022-05-29 Stade Les Parrauds

Montrem Dordogne Montrem RDV dès 15h, stade Les Parrauds.

Buvette et restauration sur place.

15-19h : Village des enfants : ateliers, expos, jeux..

15h : « Eloïs et Léon » cie du Réfectoire – Théâtre dès 4 ans

16h : Art de rue « De la Mort qui rue » Vouzénou Companî.

17h : Harmonie Salembraise.

18h : Solo clownesque « Rosemonde » La compagnie du Vide.

19h : Déambulation des marionnettes géantes de Yacouba.

CRAC 05 53 08 05 44 RDV Stade Les Parrauds. Buvette et restauration sur place.

15h-19h : Village des enfants : ateliers, expos, jeux..

15h : « Eloïs et Léon » (dès 4 ans)

16h : Art de rue « De la Mort qui rue »

17h : Harmonie Salembraise.

18h : Solo clownesque “Rosemonde”*

19h : Déambulation marionnettes géantes +33 5 53 08 05 44 RDV dès 15h, stade Les Parrauds.

Buvette et restauration sur place.

15-19h : Village des enfants : ateliers, expos, jeux..

15h : « Eloïs et Léon » cie du Réfectoire – Théâtre dès 4 ans

16h : Art de rue « De la Mort qui rue » Vouzénou Companî.

17h : Harmonie Salembraise.

18h : Solo clownesque « Rosemonde » La compagnie du Vide.

19h : Déambulation des marionnettes géantes de Yacouba.

CRAC 05 53 08 05 44 CRAC

Stade Les Parrauds Montrem

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montrem Autres Lieu Montrem Adresse Stade Les Parrauds Ville Montrem lieuville Stade Les Parrauds Montrem Departement Dordogne

Montrem Montrem Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrem/

Festival de la Vallée Montrem 2022-05-29 was last modified: by Festival de la Vallée Montrem Montrem 29 mai 2022 Dordogne Montrem

Montrem Dordogne