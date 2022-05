Festival de la vallée Mensignac, 3 juin 2022, Mensignac.

Festival de la vallée Mensignac

2022-06-03 18:00:00 – 2022-06-03

Mensignac Dordogne Mensignac

EUR A partir de 18h Esplanade de la mairie – Buvette et restauration sur place

18h : Guy Prunier – “Contes en balade” – Contes dès 5 ans

Au début, on ne voit qu’une main fermée. Les histoires sont cachées là, au ceux. Le château, l’ogre, le trésor, le nid, l’oiseau… Et quand à la fin de l’histoire, la main s’ouvre, il n’y a plus rien… Plus rien qu’un souffle ou une chanson. Guy Prunier a gardé des pépites de contes à distribuer rien que pour nous.

19h : Dj Kroll – Apéritif musical

21h : Collectif Vacances Entropie – “Let the music play” – Blind-test arrangé

Comme du rhum arrangé, ça desinhibe et euphorise. Constituez votre équipe et venez crier, râler, fanfaronner ! Un jeu en plusieurs épreuves concocté par Caline Castagne et animé par Sébastien Chadelaud, chanteur à pailette. Un blind test qui va mettre vos oreilles en ébullition et le cerveau à l’envers !

A partir de 18h Esplanade de la mairie – Buvette et restauration sur place

18h : Guy Prunier – “Contes en balade” – Contes dès 5 ans

Au début, on ne voit qu’une main fermée. Les histoires sont cachées là, au ceux. Le château, l’ogre, le trésor, le nid, l’oiseau… Et quand à la fin de l’histoire, la main s’ouvre, il n’y a plus rien… Plus rien qu’un souffle ou une chanson. Guy Prunier a gardé des pépites de contes à distribuer rien que pour nous.

19h : Dj Kroll – Apéritif musical

21h : Collectif Vacances Entropie – “Let the music play” – Blind-test arrangé

Comme du rhum arrangé, ça desinhibe et euphorise. Constituez votre équipe et venez crier, râler, fanfaronner ! Un jeu en plusieurs épreuves concocté par Caline Castagne et animé par Sébastien Chadelaud, chanteur à pailette. Un blind test qui va mettre vos oreilles en ébullition et le cerveau à l’envers !

+33 5 53 08 05 44

A partir de 18h Esplanade de la mairie – Buvette et restauration sur place

18h : Guy Prunier – “Contes en balade” – Contes dès 5 ans

Au début, on ne voit qu’une main fermée. Les histoires sont cachées là, au ceux. Le château, l’ogre, le trésor, le nid, l’oiseau… Et quand à la fin de l’histoire, la main s’ouvre, il n’y a plus rien… Plus rien qu’un souffle ou une chanson. Guy Prunier a gardé des pépites de contes à distribuer rien que pour nous.

19h : Dj Kroll – Apéritif musical

21h : Collectif Vacances Entropie – “Let the music play” – Blind-test arrangé

Comme du rhum arrangé, ça desinhibe et euphorise. Constituez votre équipe et venez crier, râler, fanfaronner ! Un jeu en plusieurs épreuves concocté par Caline Castagne et animé par Sébastien Chadelaud, chanteur à pailette. Un blind test qui va mettre vos oreilles en ébullition et le cerveau à l’envers !

crac 24

Mensignac

dernière mise à jour : 2022-05-18 par OT de Périgueux