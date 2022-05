Festival de la Vallée Grignols, 31 mai 2022, Grignols.

Domaine des Chaulnes Grignols

2022-05-31 – 2022-05-31 Les Chaulnes Domaine des Chaulnes

Grignols Dordogne Grignols

Exposition BD « Rêves de tropiques » réalisée par les 1ères Biotech du lycée agricole La Peyrouse.

18h : Apéro zéro déchet avec Anita Pentecôte. Comment utiliser les restes alimentaires pour créer de toute pièce un apéro zéro-déchets avec Anita Pentecôte, les élèves du lycée et les producteurs présents.

19h15 : Théâtre gourmand « La cuisine des auteurs », compagnie Avec Coeur et Panache. Un spectacle théâtral en caravane, conçu par Jérôme Pouly, interprété par Marie Boudet en Maripaille, personnage rabelaisien qui, tout en cuisinant, distille avec gourmandise et humour des textes de grands auteurs. Une ode littéraire au bon vivre mettant à l’honneur le patrimoine gastronomique et les produits locaux.

20h30 : Marché de producteurs – Musique avec Ginette et son accordéon.

RDV au Domaine des Chaulnes

CRAC 05 53 08 05 44

