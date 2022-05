Festival de la vallée Bourrou Bourrou Catégories d’évènement: Bourrou

Dordogne

Festival de la vallée Bourrou, 5 juin 2022, Bourrou. Festival de la vallée Bourrou

2022-06-05 15:00:00 – 2022-06-05

Bourrou Dordogne Bourrou EUR A partir de 15h dans le bourg – Buvette et restauration sur place 15h/18h : La Clé de Vergt et Boules et Billes – Jeux/Ateliers/Animations… 16h : Compagnie les Colporteurs – “Toyo” – Cirque dès 3 ans

Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste qui découvre Toyo, un tuyau de chantier. Quelle aubaine pour Coline la violoniste qui va pouvoir le faire chanter ! Collectif Tripolaire – “Le Cabaret de l’Impossible” – Théâtre/Cirque

-> ANNULÉ 19h : Boogie Balagan – “The Falaf’Hell Power” – Concert

Imaginez d’abord des voix à la croisée des chemins entre un Julio Iglesias sous “hard tequila” et un Joe Strummer “shooté” à la harissa ! Duo auto-proclamé “palestisraëlien” qui transmet un message de paix en guise de clôture du festival de la vallée 2022 ! A partir de 15h dans le bourg – Buvette et restauration sur place 15h/18h : La Clé de Vergt et Boules et Billes – Jeux/Ateliers/Animations… 16h : Compagnie les Colporteurs – “Toyo” – Cirque dès 3 ans

Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste qui découvre Toyo, un tuyau de chantier. Quelle aubaine pour Coline la violoniste qui va pouvoir le faire chanter ! Collectif Tripolaire – “Le Cabaret de l’Impossible” – Théâtre/Cirque

-> ANNULÉ 19h : Boogie Balagan – “The Falaf’Hell Power” – Concert

Imaginez d’abord des voix à la croisée des chemins entre un Julio Iglesias sous “hard tequila” et un Joe Strummer “shooté” à la harissa ! Duo auto-proclamé “palestisraëlien” qui transmet un message de paix en guise de clôture du festival de la vallée 2022 ! +33 5 53 08 05 44 A partir de 15h dans le bourg – Buvette et restauration sur place 15h/18h : La Clé de Vergt et Boules et Billes – Jeux/Ateliers/Animations… 16h : Compagnie les Colporteurs – “Toyo” – Cirque dès 3 ans

Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste qui découvre Toyo, un tuyau de chantier. Quelle aubaine pour Coline la violoniste qui va pouvoir le faire chanter ! Collectif Tripolaire – “Le Cabaret de l’Impossible” – Théâtre/Cirque

-> ANNULÉ 19h : Boogie Balagan – “The Falaf’Hell Power” – Concert

Imaginez d’abord des voix à la croisée des chemins entre un Julio Iglesias sous “hard tequila” et un Joe Strummer “shooté” à la harissa ! Duo auto-proclamé “palestisraëlien” qui transmet un message de paix en guise de clôture du festival de la vallée 2022 ! Bourrou

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bourrou, Dordogne Autres Lieu Bourrou Adresse Ville Bourrou lieuville Bourrou Departement Dordogne

Bourrou Bourrou Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourrou/

Festival de la vallée Bourrou 2022-06-05 was last modified: by Festival de la vallée Bourrou Bourrou 5 juin 2022 Bourrou Dordogne

Bourrou Dordogne