Festival de la Vallée, 28 mai 2022, .

Festival de la Vallée

2022-05-28 – 2022-05-28

RDV dès 15h, stade Les Parrauds.

Buvette et restauration sur place.

15h-19h : Le village des enfants. Atelier création de masques, jeux de tables, parcours ludique, cirque.

16h : Théâtre (dès 4 ans), « Eloïs et Léon », compagnie du Réfectoire.

17h : Théâtre et choeur clownesque « La Gaarde, opération Graal », compagnie Le Bestiaire à Pampilles.

18h30 et 22h : Fanfare Les Trompettes de la Mort. Rock, Pop, Punk, Folk, Soul, Hard-Rock, Métal, Noise…Tout y est pour faire danser !

21h : Théâtre, musique et art visuel « Le Monument » Robert Kéramsi et Jérôme Martin.

23h : Concert The Fat Badgers.

CRAC 05 53 08 05 44

RDV dès 15h, stade Les Parrauds.

Buvette et restauration sur place.

15h-19h : Le village des enfants.

16h : Théâtre (dès 4 ans)

17h : Théâtre et choeur clownesque

18h30 et 22h : Fanfare Les Trompettes de la Mort

21h : Théâtre, musique et art visuel

23h : Concert The Fat Badgers

RDV dès 15h, stade Les Parrauds.

Buvette et restauration sur place.

15h-19h : Le village des enfants. Atelier création de masques, jeux de tables, parcours ludique, cirque.

16h : Théâtre (dès 4 ans), « Eloïs et Léon », compagnie du Réfectoire.

17h : Théâtre et choeur clownesque « La Gaarde, opération Graal », compagnie Le Bestiaire à Pampilles.

18h30 et 22h : Fanfare Les Trompettes de la Mort. Rock, Pop, Punk, Folk, Soul, Hard-Rock, Métal, Noise…Tout y est pour faire danser !

21h : Théâtre, musique et art visuel « Le Monument » Robert Kéramsi et Jérôme Martin.

23h : Concert The Fat Badgers.

CRAC 05 53 08 05 44

dernière mise à jour : 2022-04-29 par