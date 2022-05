Festival de la Vallée, 27 mai 2022, .

Festival de la Vallée

2022-05-27 19:30:00 – 2022-05-27

RDV dès 19h30, stade Les Parrauds. Buvette et restauration sur place.

20h30 : Chantiers vocaux.

Mise en bouche vocale proposée par Anne Garcenot et les 30 chanteurs de la Vallée, pour une soirée dédiée à la voix. Polyphonies, chants du monde et rencontre magique avec Barrut et le plaisir de venir chanter sur scène avec eux.

21h00 : « La part de l’orage », concert de Barrut.

Après plus de 250 concerts à son actif, la bête Barrut composée de 7 voix masculines et féminines porte une musique entière, pleine de reliefs, à la fois massive et précise, bouillonnante ou suspendue et propose ainsi une polyphonie unique qui donne envie de danser !

CRAC 05 53 08 05 44

RDV dès 19h30, stade Les Parrauds. Buvette et restauration sur place

20h30 : Chantiers vocaux

21h00 : « La part de l’orage », concert de Barrut

RDV dès 19h30, stade Les Parrauds. Buvette et restauration sur place.

20h30 : Chantiers vocaux.

Mise en bouche vocale proposée par Anne Garcenot et les 30 chanteurs de la Vallée, pour une soirée dédiée à la voix. Polyphonies, chants du monde et rencontre magique avec Barrut et le plaisir de venir chanter sur scène avec eux.

21h00 : « La part de l’orage », concert de Barrut.

Après plus de 250 concerts à son actif, la bête Barrut composée de 7 voix masculines et féminines porte une musique entière, pleine de reliefs, à la fois massive et précise, bouillonnante ou suspendue et propose ainsi une polyphonie unique qui donne envie de danser !

CRAC 05 53 08 05 44

dernière mise à jour : 2022-04-29 par