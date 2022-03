[Festival de la Toupie] Petit-Caux, 23 avril 2022, Petit-Caux.

[Festival de la Toupie] Parc du Domaine Gabriel de Clieu /Derchigny Petit-Caux

2022-04-23 13:30:00 13:30:00 – 2022-04-24 19:00:00 19:00:00 Parc du Domaine Gabriel de Clieu /Derchigny

Petit-Caux Seine-Maritime Petit-Caux

Le Festival de la toupie fait son grand retour à Petit-Caux !

Pendant deux jours, profitez en famille de nombreuses animations ludiques et participatives en accès libre.

• Espace ça roule (dès 3 ans)

Vélo, trottinette, draisienne et vélo rigolo par la compagnie Badinage artistique.

• Espace jeux de société

• Espace jeux vidéo et Espace Initiation FPV

• Toupie du monde et vélo tour à bois

– 14h30 : initiation au lancer de toupies acrobatiques

– 15h : démonstration de grosse toupie de Taiwan et présentation du tour « toupie flottante »

– 15h30 initiation au lancer de toupies et battle

– 16h : spectacle yoyo, diabolo et toupie

– 18h : show final avec yoyo et histoire des toupies

• Espace découverte sensorielle et manipulation (0/3 ans)

• Espace ateliers créatifs en famille

Création de trucs en scope et Jeux buissonniers

• Espace je joue à̀ …

Bienvenue au restaurant des Loupiots

• Expositions :

– Toupies du monde

13h30 : accueil public et visite commentée de l’exposition

17h : visite commentée de l’exposition

– Parcours sonore « L’ouïe y es-tu ? »

Par le Collectif du grain à moudre

– La roulotte à image

Par l’association les trucs en scope

• Collecte de jeux et livres jeunesse en bon état par l’association Burkina Ziou Petit-Caux

Samedi 23 avril uniquement.

• Découverte de la lecture individualisée, de 13h30 à 19 h

– Animation Kamishibaï à 15h et à 17h (environ 10 min)

Dimanche 24 avril uniquement.

– Le petit théâtre nomade par la Compagnie Tüz Théâtre

Théâtre d’ombres et d’objets – jeune public, à partir de 4 ans

À 14h30, 17h et 18h – Inscriptions sur place

+33 2 32 06 35 90

Parc du Domaine Gabriel de Clieu /Derchigny Petit-Caux

dernière mise à jour : 2022-03-28 par