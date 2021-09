FESTIVAL DE LA TOMATE 2021 – CLAPIERS Clapiers, 5 septembre 2021, Clapiers.

FESTIVAL DE LA TOMATE 2021 – CLAPIERS 2021-09-05 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-05 18:00:00 18:00:00

Clapiers Hérault Clapiers

Le dimanche 5 septembre 2021, à Clapiers, ne manquez pas la 14ème édition du Festival de la Tomate !

Le rendez-vous incontournable des spécialistes de la tomate et des producteurs locaux qui exposent et proposent leur produits à la vente sur de nombreuses variétés de tomates anciennes et biologiques, mais également des fruits & légumes, pains, fromages et huile d’olive…

Au programme :

✅Des animations gratuites toute la journée : jardinage, réalisation de smoothie, art de découpage des tomates et bien d’autres encore…

✅Balade à poney

✅Jeux autour des oiseaux, avec la Ligue de Protection des Oiseaux

✅Stands expo-vente de créations (livres, photos, sculptures…)

✅Tombola – Paniers Garnis

Infos pratiques

Parc Claude Leenhardt, à Clapiers

Dimanche 5 septembre 2021, de 9h à 18h

mairie@ville-clapiers.com +33 4 67 55 80 60 https://www.montpellier3m.fr/evenement-agenda/fete-de-la-tomate-2021?fbclid=IwAR0ZjZh_e8vt73-j7owbu0OcsELV0W0xr5XUoouLA-NNssShPSuFE1Y3RkE

dernière mise à jour : 2021-08-26 par