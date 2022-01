Festival de la Soupe Place de la Chapelle Sainte Bernadette,33700 Mérignac, 5 mars 2022, Mérignac.

Le Festival de la soupe organisé par la Ville de Mérignac et le centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac reprend des couleurs. Le thème, le « Tour de France de la soupe », est laissé à la libre interprétation des cuisiniers amateurs pour concocter une recette « maison » et décorer leur stand, dont l’originalité sera aussi notée. Convivial et populaire, le Festival de la soupe est aussi solidaire. Cette fois encore, une grande soupe sera préparée la veille à partir de dons de légumes, mise en bocaux et vendue pendant le festival au profi t d’associations caritatives. Pour participer, il suffit de s’inscrire auprès du centre socioculturel, donner la composition et le nom de sa soupe puis le jour J, apporter environ 10 l de préparation et un réchaud. Public et jury dégusteront les différentes spécialités. La meilleure soupe et son cordon bleu seront récompensés ! _Sur inscription_ ### Informations pratiques Inscrivez-vous Auprès du centre socioculturel arts et loisirs d’arlac 05 56 99 53 33 / [contact@artsetloisirsarlac.fr](mailto:contact@artsetloisirsarlac.fr) **Port du masque obligatoire,** **Gel hydroalcoolique mis à disposition.**

Par ici le « Tour de France de la soupe » ! Annulée en 2021, la 16ème édition du Festival de la soupe se tiendra le samedi 29 janvier, place de la chapelle Sainte-Bernadette.

