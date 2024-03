Festival de la soupe au jardin Sainte-Croix-aux-Mines, samedi 28 septembre 2024.

Festival de la soupe au jardin Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Découverte du monde à travers un met unique la soupe !

FESTIVAL DE LA SOUPE AU JARDIN 28 et 29 Septembre 2024.

Samedi 28 Septembre de 13h à 20h et Dimanche 29 Septembre de 11h à 17h.

Le festival, c’est une belle occasion de et découvrir les jardins du Parc de la Villa Burrus, entretenus depuis 2003 par l’association, lors d’un week-end festif.

Dans ce cadre bucolique, vous pourrez déguster près de 50 soupes d’ici et d’ailleurs, traditionnelles et originales, savoureuses et colorées, réalisées par des bénévoles, des associations, des restaurateurs du Val d’Argent et alentours ainsi que des chefs étoilés.

Au-delà de la soupe, le festival est un véritable rendez-vous culturel et familial dans le Val d’Argent avec des expositions, animations, conférences, artisans locaux, spectacles musicaux originaux ainsi qu’un désormais traditionnel Grand Bal Folk le samedi soir dès 19h.

Programme détaillé sur www.un-jardin-passionnement.org EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28

fin : 2024-09-29

11a rue Maurice Burrus

Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est 1jardinpassionnement@gmail.com

