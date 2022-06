Festival de la serre de Cary Potet Buxy, 14 juillet 2022, Buxy.

Festival de la serre de Cary Potet

10 Chemin de Chenevelles Buxy Saône-et-Loire

2022-07-14 – 2022-07-16

10 chemin de Chenevelles 10 Chemin de Chenevelles

Buxy

Saône-et-Loire

10 15 EUR Depuis plus de 10 ans, la serre de Cary Potet, à Buxy, résonne à la tombée du jour au son de toutes les musiques du monde.

Au cœur des vignes, la chaleur des musiciens rejoint celle du Montagny.

Les musiques traditionnelles sont une source d’inspiration -et une sorte de retour aux sources- pour les compositeurs depuis bien longtemps. C’est à un grand voyage contrasté, avec des œuvres entre autres de Brahms, Britten, Ravel, Pauline Viardot, que les deux musiciens convient les auditeurs.

Le chant et la harpe (instrument à la fois classique et traditionnel par excellence) vous transporteront de ces pièces classiques jusqu’au répertoire hébraïque : achkenaz et séfarade, racines de la chanteuse Michal Okon.

anne_trebucq@yahoo.fr https://festival-serre-de-cary-potet.com/

dernière mise à jour : 2022-06-28 par