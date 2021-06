Festival de la Saint Loup Guingamp, 17 août 2021-17 août 2021, Guingamp.

Festival de la Saint Loup

du mardi 17 août au dimanche 22 août à Guingamp

Le festival de la **Saint-Loup** est une des plus anciennes fêtes traditionnelles de Bretagne. Chaque année, il accueille plus de 2500 sonneurs, artistes et danseurs venus de Bretagne et des pays celtes. De nombreuses animations : initiations gratuites à la danse bretonne, jeux bretons, fest-noz, concours folkloriques, défilés, concerts et spectacles jalonnent la semaine. Voici maintenant plus de 60 ans qu’à chaque édition du festival de la Saint-Loup, le concours national de danses bretonnes reste indéniablement le temps fort de la programmation. Réservez d’ores et déjà vos dates… Détail de la programmation et tarifs à venir sur le site du festival : [https://festival-saint-loup.com/](https://festival-saint-loup.com/)

Carte semaine : 65,00 € ; Pass 3 jours (concerts au choix) : 50,00 €

Festival de la danse bretonne

Guingamp 1 Place du Vally, 22200 Guingamp Guingamp Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T14:00:00 2021-08-22T23:59:00