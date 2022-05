Festival de la Saint-Loup : championnat national de danses bretonnes, 21 août 2022, .

Festival de la Saint-Loup : championnat national de danses bretonnes

2022-08-21 10:00:00 – 2022-08-21 00:00:00

Animations gratuites proposées par les cercles et bagadou présents de 10h à 12h, au centre-ville. Défilé des groupes de 14h à 15h. Championnat national de danses bretonnes de 15h à 19h, avec présence des cercles de la catégorie Excellence : Auray (bagad et cercle),Pontivy (bagad et cercle),Pommerit-le-Vicomte (bagad et cercle), Saint-Malo, Cléguérec, Poissy, Pluneret, Pont-l’Abbé, Quimper-Kerfeunteun, Quimperlé, Spézet, Trescalan-La Turballe. » Dérobée finale à 19h30. Spectacle surprise de 21h à 22h. Fest-noz de 20h à minuit ; désignation du champion national de danses Bretonnes. Restauration sur place.

