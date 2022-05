Festival de la Saint-Loup : animations et concerts avec Noon et Nadau

2022-08-18 18:00:00 – 2022-08-18 00:00:00 Animations gratuites au centre-ville de 18h à 20h, avec le Cercle celtique de Perros-Guirec et Expédition Côtes du Nord. Concerts en soirée : à 20h Noon et à 22h Nadau. Restauration sur place. Animations gratuites au centre-ville de 18h à 20h, avec le Cercle celtique de Perros-Guirec et Expédition Côtes du Nord. Concerts en soirée : à 20h Noon et à 22h Nadau. Restauration sur place. dernière mise à jour : 2022-04-15 par

