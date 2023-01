Festival de la Saint-Loup : animations et concerts avec Les Negresses vertes et Santa Claws Guingamp Guingamp Guingamp Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Guingamp Animations gratuites au centre-ville dans l’après-midi. Concerts en soirée avec Les Negresses Vertes et Santa Claws. Restauration sur place. saint-loup@wanadoo.fr +33 2 96 43 73 89 http://saintloup.bzh/ Guingamp

