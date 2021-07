Bagnolet Centre Social de la Fosse aux Fraises Bagnolet, Seine-Saint-Denis Festival de la Récup Centre Social de la Fosse aux Fraises Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Plongez-vous dans l’univers des déchets et de leur valorisation lors du Festival de la Récup co-organisé sur le quartier de la Capsulerie par e-graine et la Collecterie. > Du mobilier dont vous souhaitez vous séparer ? L’association Amelior vous propose des points de collectes au sein de votre quartier pour les récupérer. Possibilité de vous aider à les descendre au besoin. > Donnez une seconde vie à votre petit mobilier avec Les Compagnons Bâtisseurs > Apprenez à réparer votre vélo avec l’association Temps Libre en bas de chez vous Plongez-vous dans l’univers des déchets et de leur valorisation lors du Festival de la Récup Centre Social de la Fosse aux Fraises 17 Rue de la Capsulerie, 93170 Bagnolet Bagnolet Centre Sud Seine-Saint-Denis

2021-09-01T14:00:00 2021-09-01T18:00:00

