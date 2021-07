Bagnolet Centre Social de la Fosse aux Fraises Bagnolet, Seine-Saint-Denis Festival de la Récup Centre Social de la Fosse aux Fraises Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Plongez-vous dans l’univers des déchets et de leur valorisation lors du Festival de la Récup co-organisé sur le quartier de la Capsulerie par e-graine et la Collecterie. > Immergez-vous dans la revalorisation des déchets plastiques avec Terravox > Donnez une seconde vie à votre petit mobilier avec Les Compagnons Bâtisseurs > Découvrez des alternatives durables pour réduire notre consommation de déchet à usage unique avec l’association e-graine Plongez-vous dans l’univers des déchets et de leur valorisation lors du Festival de la Récup Centre Social de la Fosse aux Fraises 17 Rue de la Capsulerie, 93170 Bagnolet Bagnolet Centre Sud Seine-Saint-Denis

