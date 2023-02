Festival de la randonnée : Waldfescht, 11 juin 2023, Niederbronn-les-Bains Office de tourisme de l'Alsace Verte Niederbronn-les-Bains.

Festival de la randonnée : Waldfescht

2023-06-11 06:30:00 – 2023-06-11 17:30:00

0 EUR Participez au festival de la randonnée en effectuant l’un des circuits proposés au départ du col de la Liese !

Deux parcours guidés s’offrent à vous. Le premier départ, une randonnée de 13 km, a lieu à 9h et le second, une marche de 6km, a lieu à 10h. Les plus sportifs pourront participer au marathon guidé de 6h30 à 17h30.

Animations et restauration.

