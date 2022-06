Festival de la randonnée : Waldfescht Niederbronn-les-Bains, 19 juin 2022, Niederbronn-les-Bains.

Festival de la randonnée : Waldfescht Niederbronn-les-Bains

2022-06-19 – 2022-06-19

Niederbronn-les-Bains 67110

Dans le cadre des 140 ans du Club Vosgien de Niederbronn-Reichshoffen et des 60 ans du Chalet, participez au festival de la randonnée ! Deux parcours guidés de 6 et 13 kms sont proposés par D. Baudelocque et P. Moreira ainsi qu’un parcours marathon par D. Parvy (départ à 6h30, retour à 17h30). Animations et restauration.

+33 6 67 06 38 53

Niederbronn-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-19 par