Festival de la randonnée équestre montée et attelée en Drôme Crépol Crépol Catégories d’évènement: Crépol

Drôme

Festival de la randonnée équestre montée et attelée en Drôme Crépol, 18 juin 2022, Crépol. Festival de la randonnée équestre montée et attelée en Drôme Centre équestre CSG Western 1080 chemin D’Arthemonay Crépol

2022-06-18 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-19 18:00:00 18:00:00 Centre équestre CSG Western 1080 chemin D’Arthemonay

Crépol Drôme Crépol Pour tous publics, avec des randonnées à la journée ou des balades d’une heure pour les randonneurs équestres, licenciés FFE, personnes en situation de handicap, et novices pour une promenade à cheval. contact@drome-a-cheval.com +33 4 75 75 47 89 https://www.drome-a-cheval.com/ Centre équestre CSG Western 1080 chemin D’Arthemonay Crépol

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Crépol, Drôme Autres Lieu Crépol Adresse Centre équestre CSG Western 1080 chemin D'Arthemonay Ville Crépol lieuville Centre équestre CSG Western 1080 chemin D'Arthemonay Crépol Departement Drôme

Crépol Crépol Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crepol/

Festival de la randonnée équestre montée et attelée en Drôme Crépol 2022-06-18 was last modified: by Festival de la randonnée équestre montée et attelée en Drôme Crépol Crépol 18 juin 2022 Crépol Drôme

Crépol Drôme