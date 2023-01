Festival de la randonnée Coeur du Jura – 2ème Edition Arbois, 15 mai 2023, Arbois .

Festival de la randonnée Coeur du Jura – 2ème Edition

2023-05-15 – 2023-05-21

Avec plus de 600 kilomètres de chemins de randonnée, le Cœur du Jura est la destination rêvée pour les randonneurs de tous niveaux. Avec ses reliefs de moyenne montagne, notre territoire offre en effet des parcours accessibles à tous. Pour mieux les faire connaître, l’Office de tourisme a décidé de créer en 2022 un festival de la randonnée.

Pour la seconde édition qui aura lieu du 15 au 21 mai 2023, l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Cœur du Jura vous proposera un programme de plus de 15 randonnées thématiques accompagnées.

Pour recevoir le programme en avant première dès sa sortie, vous pouvez dès à présent compléter le formulaire suivant : https://forms.gle/s6Fnj5GXdM2LkhMo6

A pied, à vélo et même à cheval et en calèche, elles sont une occasion unique de découvrir les pépites et les trésors cachés du Cœur du Jura. L’occasion aussi d’apprendre à connaître l’histoire, la géologie, la faune et la flore qui composent cet environnement exceptionnel.

Vous partirez aussi à la rencontre des habitants et producteurs du territoire avec qui vous allez découvrir un savoir-faire unique et gouter les spécialités de la région. Car nous n’oublions pas que tout effort mérite une récompense et toutes nos balades sont agrémentées de moments de détente et de découvertes gastronomiques et humaines.

Nous espérons que cette seconde édition vous enchantera et vous donnera envie de revenir souvent parcourir nos nombreux sentiers. Sachez les apprécier et les respecter car la nature est un cadeau mais un cadeau fragile que nous souhaitons continuer à vous faire découvrir au cours de cette saison et pendant de nombreuses années. Bonnes balades !

contact@cdj-tourisme.com +33 3 84 73 01 34 https://www.coeurdujura-tourisme.com/sinspirer/les-grands-evenements/festival-de-la-randonnee-jura-arbois-poligny-salins/

