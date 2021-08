Saint-Jean-de-Daye Saint-Jean-de-Daye Manche, Saint-Jean-de-Daye Festival de la R2D Saint-Jean-de-Daye Saint-Jean-de-Daye Catégories d’évènement: Manche

Saint-Jean-de-Daye

Festival de la R2D Saint-Jean-de-Daye, 5 septembre 2021, Saint-Jean-de-Daye. Festival de la R2D 2021-09-05 – 2021-09-05

Saint-Jean-de-Daye Manche Saint-Jean-de-Daye Rendez-vous le dimanche 5 septembre à Saint-Jean-de-Daye pour le festival de la R2D. Au programme : > Rando Vtt :

– La R2D : 46km – Départ à 9h.

– La rando de Daye : 20km – Départ à 10h.

Port du casque obligatoire.

Tarif VTT : 5€. > Rando à pied :

– La rando des culs nus : 10km – Départ à 10h30.

Tarif rando : 3€. Restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-08-25 par OT Saint-Lô

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Jean-de-Daye Autres Lieu Saint-Jean-de-Daye Adresse Ville Saint-Jean-de-Daye lieuville 49.22887#-1.13864