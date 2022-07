Festival de la pomme Saint-André-d’Hébertot, 6 août 2022, Saint-André-d'Hébertot.

Festival de la pomme

370 route de la Garenne GAEC Boissel Père & Fils Saint-André-d'Hébertot Calvados

2022-08-06 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-07 19:00:00 19:00:00

GAEC Boissel Père & Fils 370 route de la Garenne

Saint-André-d’Hébertot

Calvados

Saint-André-d’Hébertot

Le Gaec Boissel Fête la Pomme !

Au programme :

– Visite des caves, explication des procédés de fabrication du cidre, calvados et pommeau.

– Marché des producteurs : glace de la ferme, vins, fromage de chèvre, foie gras, miel, hydromel, volailles, crème et produits laitiers,

– Bar à cocktails normands,

– Animations et jeux de piste pour enfants,

– Restauration sur place le midi (samedi et dimanche)

gaec.boissel@wanadoo.fr +33 2 31 65 40 79 http://boissel-pere-et-fils.fr/

