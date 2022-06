Festival de la Pointe de Pordic Pordic Pordic Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pordic

Festival de la Pointe de Pordic Pordic, 10 septembre 2022, Pordic. Festival de la Pointe de Pordic

13 rue des Monts Céreaux Pordic Côtes d’Armor Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc

2022-09-10 18:30:00 – 2022-09-10 20:00:00 Pordic

Côtes d’Armor Pordic Edition 2022 : Atypique – Eclaté – Eclectique – Accessible – Festif

Atypique : en plein air, sur une scène en bois, face à la mer.

Eclaté : cinq soirées de mi-juin à mi-septembre plus un après-midi.

Eclectique : chanson française, danse-théâtre, pop rock, swing, classique, culture bretonne.

Accessible : multiples tarifs

Festif : buvette, crêpes… Au programme

Musique classique : jeunes talents de l’agglomération briochine – Monica Molinaro, pianiste concertiste, les grands compositeurs interprétés sur un superbe piano à queue. https://www.cie-lehuit.com/ Edition 2022 : Atypique – Eclaté – Eclectique – Accessible – Festif

