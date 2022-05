Festival de la Pointe de Pordic Pordic Pordic Catégories d’évènement: 22590

Pordic

Festival de la Pointe de Pordic Pordic, 18 juin 2022, Pordic.

2022-06-18 – 2022-06-18

Pordic 22590 Pordic Edition 2022 : Atypique – Eclaté – Eclectique – Accessible – Festif

Atypique : en plein air, sur une scène en bois, face à la mer.

Eclaté : cinq soirées de mi-juin à mi-septembre plus un après-midi.

Eclectique : chanson française, danse-théâtre, pop rock, swing, classique, culture bretonne.

Accessible : multiples tarifs

Festif : buvette, crêpes… Au programme

Samedi 18 juin

Chanson française : Cool and blue chante Boris Vian – Pascal Mary (recommandé par Télérama, Le Monde, Le Figaro). Samedi 2 juillet

Ambiance polar : Stratus sextet, jazz épicé – Le Huit présente : Douze sonneries dans le vide, théâtre-danse, création originale, un véritable polar sur scène. Vendredi 15 juillet

Danse et pop rock : restitution d’un stage de danse pour danseurs confirmés, création Caroline Le Noane – concert pop-rock avec le duo Pop’réCiproK. Samedi 10 septembre

Musique classique : jeunes talents de l’agglomération briochine – Monica Molinaro, pianiste concertiste, les grands compositeurs interprétés sur un superbe piano à queue. Samedi 17 septembre

Concert : Dominique Babilotte, la promesse du bonheur – Gilles Servat, face à la mer. Dimanche 18 septembre

