2022-07-15 – 2022-07-15 Edition 2022 : Atypique – Eclaté – Eclectique – Accessible – Festif

Atypique : en plein air, sur une scène en bois, face à la mer.

Eclaté : cinq soirées de mi-juin à mi-septembre plus un après-midi.

Eclectique : chanson française, danse-théâtre, pop rock, swing, classique, culture bretonne.

Accessible : multiples tarifs

Festif : buvette, crêpes… Au programme

Danse et pop rock : restitution d'un stage de danse pour danseurs confirmés, création Caroline Le Noane – concert pop-rock avec le duo Pop'réCiproK.

