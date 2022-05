FESTIVAL DE LA POESIE Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Raon-l’Étape Vosges Du 18 au 22 mai 2022, la poésie sous toutes ses formes sera à l’honneur à Raon l’Étape pour la 4e édition de son festival.

Au programme : des concerts tous les soirs dans les différents bars de la ville (à 20h), des expositions pour tous (à la Halles aux Blés, à la médiathèque, à l’espace Emile Gallé, à la maison de santé mais aussi dans les vitrines des commerçants de la ville.

Des poètes vous donneront également rendez-vous pour des ateliers d’écriture et diverses animations.

Le salon du livre, quant à lui, sera installé dans le chapiteau de l’école du Centre.

Retrouvez le programme complet sur www.raonletape.fr +33 3 29 41 66 67 http://www.raonletape.fr/festival-de-la-poesie.html Raon-l’Étape

