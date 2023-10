Festival de la Place du Châtelet ! Place du Châtelet Paris, 9 septembre 2023, Paris.

A partir du 9 septembre, avec plus de 30 rendez-vous gratuits, la place du Châtelet devient lieu de célébration où la fête s’unit harmonieusement à l’espace public avec de grands artistes de notre temps. Hofesh Shechter, Ambra Senatore, Arno Schuitemaker, Saïdo Lehlouh et plus de 100 amateurs seront notamment réunis sur la place et sur les scènes imaginées pour l’occasion pour le premier des quatre week-ends de fête et de partage artistique.

FESTIVAL DE LA PLACE

Le Festival de la Place déploie le théâtre, la danse et la musique dans les rues, déjouant les frontières entre les scènes et les passants. Il transforme l’espace public en une arène vibrante à l’effervescence contagieuse. Plus de murs, plus de cadre, le théâtre s’ouvre à tous, unissant les aspirations des artistes et les curiosités des spectateurs. La foule devient public, l’artiste devient foule, et le théâtre renoue avec l’espace public.

Faites la Place !

9 > 10 septembre

Le Théâtre de la Ville invite Hofesh Shechter à créer une version

outdoor de Contemporary Dance 2.0. Saïdo Lehlouh réinvente Apaches sur

la place avec 100 participants, danseurs professionnels et amateurs et

Ambra Senatore imagine une balade chorégraphique. Un battle hip-hop et

des DJs enflammeront ce week-end d’art et de partage au soleil et à la

belle étoile.

La place en mouvement

15 – 17 septembre

Les artistes réunis s’emparent des thématiques écologiques. Marches

et parade, un temps pour parcourir la ville, penser et agir ensemble

dans la rue, des Sablons à la place du Châtelet, en passant par l’Espace

Cardin et les Berges de Seine.

Place à l’Afrique

18 > 24 septembre

Une semaine exceptionnelle de spectacles, concerts, débats,

rencontres, récits, et nuits festives, avec des artistes, hommes et

femmes, de toutes disciplines, venus du Congo, de Côte d’Ivoire, du

Sénégal, d’Afrique du Sud et du Tchad.

Voir la programmation

Place à la jeunesse

1er > 15 octobre

Le Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt ouvrira grand ses portes les

mercredi 4 et jeudi 5 octobre à tous les enfants, les écoles et les

familles. Un événement gratuit pour tous jusqu’à 14 ans. Au Théâtre du

Châtelet, la finale mondiale de Battle Pro réunira les jeunes prodiges

internationaux de la danse hip-hop. Les étudiants du Conservatoire

national supérieur de Paris seront à l’honneur avec 5 concerts dans les

nouveaux espaces du Théâtre de la Ville.

