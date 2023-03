Festival de la photographie de Maîche avec la nature Maîche Catégories d’Évènement: Doubs

Maîche

Festival de la photographie de Maîche avec la nature, 15 septembre 2023, Maîche . Festival de la photographie de Maîche avec la nature Maîche Doubs

2023-09-15 – 2023-09-17 Maîche

Doubs Ce festival mettra en valeur la faune, la flore et les paysages de notre territoire à travers de magnifiques photographies à découvrir

dans le parc du Château du Désert, dans les salles de l’Union, Ducreux et Décrind et à la Bibliothèque.

Des conférences viendront également ponctuer cet évènement.

Le festival, ce sera aussi des stands associatifs, un concours photo sur internet, des artisans locaux et des animations pour petits et grands.

Tous à vos appareils pour le concours photos ! Maîche

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Maîche Autres Lieu Maîche Adresse Maîche Doubs Ville Maîche Departement Doubs Lieu Ville Maîche

Maîche Maîche Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maiche /

Festival de la photographie de Maîche avec la nature 2023-09-15 was last modified: by Festival de la photographie de Maîche avec la nature Maîche 15 septembre 2023 Doubs Maîche Maîche, Doubs

Maîche Doubs