FESTIVAL DE LA PERMACULTURE « Quand je bouge, tout bouge! » Rennes, dimanche 14 avril 2024.

FESTIVAL DE LA PERMACULTURE « Quand je bouge, tout bouge! » Rennes Ille-et-Vilaine

Attendre que le monde change ou bien être acteur en joie de ce changement ?

Déjà pour ce festival, simplement se rencontrer, se relier, partager….

La permaculture, c’est donner du sens à la vie et au développement durable,

C’est prendre soin de la nature, de soi comme un écosystème

C’est se dépasser, partager, prendre des responsabilités,

Ensemble pour un autre monde.

Vous êtes tous invités à proposer des animations et à vous faire connaître

Entrée et boisson gratuite pour ceux qui animent un temps d’échange sur le développement durable et la permaculture au sens large (sur inscription).

Les bénévoles sont les bienvenus. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

26 lieu dit les 4 vents

Rennes 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne jardinlunesoleil@orange.fr

L’événement FESTIVAL DE LA PERMACULTURE « Quand je bouge, tout bouge! » Rennes a été mis à jour le 2024-04-04 par ADT 35 ADMIN