Festival de la Pentecôte – Fête de la bière

2022-06-04 – 2022-06-04 La fête de la bière animera une nouvelle journée du festival de la Pentecôte à Boisgervilly. Elle sera précédée de l’apéro-zik, animé par le groupe Les Nolan’s à partir de 18h30 (entrée gratuite).

Au menu : Choucroute ou tajine.

La soirée sera conclue par un bal de 23h à 3h. dernière mise à jour : 2022-03-01 par

